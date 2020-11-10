Карантинные меры для крестьян Туркестанской области не помеха. Посредством онлайн, люди начали продавать скот, передает Otyrar.kz

Крестьяне выкладывают фотографии животных на онлайн площадке, там же выставляют цену, но можно и договориться. Карантинных мер в сети нет, говорят предприимчивые фермеры, а значить можно продавать скот в социальной сети.

Находчивый предприниматель открыл специальную группу в социальных сетях, где добавил 7000 человек. Таким образом, каждые выходные не нужно возить скот на рынок, продать живность можно на дому.

«Я скажу так, никто не ограничивает их в работе, можно и нужно работать правильно. Если есть ограничительные меры, нужно искать законный выход и заниматься бизнесом», — сказал основательно группы.

Аким области встретился со теми, кто продают своих животных в сети. Глава региона похвалил фермеров, отметив, что каждый должен следовать примеру находчивых животноводов.

«Я рад за такую молодежь, нужно самим не сидеть на месте, а делать свои дела, но законным путем. Молодцы, правильно! Желаю удачи!», — сказал Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

В областном управления сельского хозяйства, рассказали, что за 9 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота в области увеличилось на 5,7%, а производство мяса на 2,2%. Те, кто рекламирует живые товары в социальных сетях, в будущем намерены открыть специальный портал в этом направлении.