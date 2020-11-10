Интернет-магазин онлайн

Карантинные меры для крестьян Туркестанской области не помеха. Посредством онлайн, люди начали продавать скот, передает Otyrar.kz

Крестьяне выкладывают фотографии животных на онлайн площадке, там же выставляют цену, но можно и договориться. Карантинных мер в сети нет, говорят предприимчивые фермеры, а значить можно продавать скот в социальной сети.

Находчивый предприниматель открыл специальную группу в социальных сетях, где добавил 7000 человек. Таким образом, каждые выходные не нужно возить скот на рынок, продать живность можно на дому.

«Я скажу так, никто не ограничивает их в работе, можно и нужно работать правильно. Если есть ограничительные меры, нужно искать законный выход и заниматься бизнесом», — сказал основательно группы.

Аким области встретился со теми, кто продают своих животных в сети. Глава региона похвалил фермеров, отметив, что каждый должен следовать примеру находчивых животноводов.

«Я рад за такую молодежь, нужно самим не сидеть на месте, а делать свои дела, но законным путем. Молодцы, правильно! Желаю удачи!», — сказал Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

В областном управления сельского хозяйства, рассказали, что за 9 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота в области увеличилось на 5,7%, а производство мяса на 2,2%. Те, кто рекламирует живые товары в социальных сетях, в будущем намерены открыть специальный портал в этом направлении.

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