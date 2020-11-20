В Туркестанской области выявлено 16 незаконных игорных заведений, передает Otyrar.KZ.

Департаментом экономических расследования по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-игра» за последние две недели пресечена незаконная деятельность 16 игорных заведений в городах Туркестан, Сарыагаш, Кентау и Жетысай.

По данным фактам начаты досудебные расследования.

В результате были изъяты 39 телевизоров, 71 процессор, 69 мониторов, 25 принтеров и 12 сканеров для чеков, а также денежные средства в сумме более 1,2 млн. тенге.

По всем фактам обнаружения незаконных игорных заведений просим сообщать по телефонам доверия Комитета – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Туркестанской области 8 (72533) 3-29-87.