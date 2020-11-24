Во время пожара в безопасное место эвакуировали 9 человек. Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме поступило на пульт управления «101» 23 ноября в 21:48.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что в одной из квартир на четвертом этаже 5-этажного жилого дома, расположенного по проспекту Республики, загорелись домашние вещи и балкон. Пламя перекинулось на балкон квартиры на 5 этаже.

Общая площадь пожара составила 21 кв.м. Пожарные локализовали пожар в 22:04 и полностью потушили его в 22:12. В безопасное место эвакуированы 9 человек. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС г. Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.

В период отопительного сезона просим граждан города соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту! При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефонам – «101» или «112».