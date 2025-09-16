Пожар в многоэтажке Шымкента: жильцы выбегали с детьми на руках

15 сентября утром в Шымкенте вспыхнул пожар в подъезде многоэтажного дома. Восемь жильцов пострадали, среди них — целая семья с детьми, проживавшая в арендованной квартире на первом этаже. Люди получили ожоги разной степени, им оказана медицинская помощь.

«В пять утра встала на намаз. В квартире уже стоял чёрный дым. Я схватила детей, открыла дверь — и тут же вспыхнуло пламя, обожгло лицо», — вспоминает страшное утро жительница дома.

Пожар охватил подъезд за считанные минуты. Люди, задыхаясь, будили соседей, хватали детей и выбегали на улицу.

Огонь застал жильцов врасплох. Кто-то терял сознание, кто-то выбегал с детьми на руках.

Айгуль Абенова, жительница Шымкента: «Я открыла дверь — а там уже всё пылает. Закрыла обратно, в панике позвонила сыну. Голова не соображала, даже не знала, как вызвать пожарных. Единственное, что смогла — кричать соседям: «Выходите, пожар!»

Восемь человек получили ожоги. Семеро из них — члены одной семьи: мать, отец, бабушка и четверо детей. Их доставили в центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.

«Проснулся — в квартире дым. Подъезд горел полностью. Мысли были только об одном: чтобы родные не задохнулись. Вынес их наружу», — рассказывает житель Шымкента Бейсенбай Турлыбеков.

Диана Отеева, жительница Шымкента: «Муж закричал: Пожар! Я схватила младшего, накрыла его одеялом. Муж успел вынести детей, но подъезд пылал. Дверь заклинило, руки обожгло. Всё же прорвались. Главное — дети живы».

Медики оказали первую помощь, назначили лечение.

«Сегодня утром к нам доставили семерых человек — мать с четырьмя детьми, отец и бабушка. Всем оказали помощь, но они отказались от госпитализации», — говорит заведующий токсикологическим отделением Центра гипербарической оксигенации Асылхан Мынбосынов.

По данным ДЧС, из дома эвакуировали 20 человек, включая четверых детей. Пожар удалось потушить. Следствие выясняет причину возгорания. Жильцы считают, что всё началось с поджога детской коляски в подъезде.