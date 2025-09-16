Пожар в многоэтажке Шымкента: жильцы выбегали с детьми на руках

15 сентября утром в Шымкенте вспыхнул пожар в подъезде многоэтажного дома. Восемь жильцов пострадали, среди них — целая семья с детьми, проживавшая в арендованной квартире на первом этаже. Люди получили ожоги разной степени, им оказана медицинская помощь.
«В пять утра встала на намаз. В квартире уже стоял чёрный дым. Я схватила детей, открыла дверь — и тут же вспыхнуло пламя, обожгло лицо», — вспоминает страшное утро жительница дома.
Пожар охватил подъезд за считанные минуты. Люди, задыхаясь, будили соседей, хватали детей и выбегали на улицу.
Огонь застал жильцов врасплох. Кто-то терял сознание, кто-то выбегал с детьми на руках.
Айгуль Абенова, жительница Шымкента: «Я открыла дверь — а там уже всё пылает. Закрыла обратно, в панике позвонила сыну. Голова не соображала, даже не знала, как вызвать пожарных. Единственное, что смогла — кричать соседям: «Выходите, пожар!»
Восемь человек получили ожоги. Семеро из них — члены одной семьи: мать, отец, бабушка и четверо детей. Их доставили в центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.
«Проснулся — в квартире дым. Подъезд горел полностью. Мысли были только об одном: чтобы родные не задохнулись. Вынес их наружу», — рассказывает житель Шымкента Бейсенбай Турлыбеков.
Диана Отеева, жительница Шымкента: «Муж закричал: Пожар! Я схватила младшего, накрыла его одеялом. Муж успел вынести детей, но подъезд пылал. Дверь заклинило, руки обожгло. Всё же прорвались. Главное — дети живы».
Медики оказали первую помощь, назначили лечение.
«Сегодня утром к нам доставили семерых человек — мать с четырьмя детьми, отец и бабушка. Всем оказали помощь, но они отказались от госпитализации», — говорит заведующий токсикологическим отделением Центра гипербарической оксигенации Асылхан Мынбосынов.