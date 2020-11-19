Во время прямого эфира на телеканале OTYRAR, главный врач Туркестанской области Марат Пашимов заверил, что все аппараты ИВЛ исправны, передает Otyrar.kz

Ранее депутат Сената Парламента страны заявил, что в Туркестанской области все 58 аппаратов ИВЛ, приобретенных у отечественного поставщика, являются недоукомплектованными.

«Все ИВЛ аппараты в регионе исправны! У нас нет нехватки медикаментов, оборудования и медперсонала. Сейчас наш регион находится в зеленой зоне, но это не говорит о том, что нужно расслабляться. В обязательном порядке нужно соблюдать все требования установленные на время карантина», — сказал Марат Пашимов, руководитель управления здравоохранения области.

При этом, главный врач региона пояснил, что в Туркестанской области увеличилась рождаемость, как и прежде регион лидирует по количеству рождаемости.

«Раньше, когда была ЮКО, мы были в лидерах и сегодня планку держим. Уделяется пристальное внимание роженицам. Для этого созданы все условия», — сказал Пашимов.

Марат Пашимов сообщил, что в каждом районе Туркестанской области начали работу лаборатории проверки анализов, раньше на пациентам приходилось ждать результатов длительное время, теперь получить анализы можно быстро.

Главный врач Туркестанской области может ответить на все вопросы на своих социальных аккаунтах. По его словам, каждое обращение будет рассматриваться индивидуально.

Шуддин Саидов