Жители Туркестанской области все чаще обращаются за медицинской помощью с симптомами гриппа.

В результате медицинского обследования врачи выявляют у больных пневмонию.

По статистике, в настоящее время в провизорных больницах Туркестанской области 958 пациентов получают лечение от воспаления легких. В Туркестанской городской больнице 50 человек, в Кентау — 180.

На сегодня от пневмонии вылечилось 198 больных, а начиная с 1 июня по области скончалось от этой болезни 23 человека. И показатели не уменьшаются, а все из – за беспечности самого населения.

Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления общественного здравоохранения Марат Пашимов.

По его словам, информация о нехватке мест в больницах, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. В лечебных учреждениях для пациентов достаточное количество койко-мест.

«На сегодняшний день в области имеется достаточный запас лекарственных средств и аппаратов ИВЛ. Мы приобретаем антибиотики, необходимые для лечения эпидемии. Также в больницах нет дефицита по койкам. Предусмотрены дополнительные места. К примеру, в Кентауской городской центральной больнице реконструировано отделение соматики на 50 мест, дополнительно подготовлено 200 койко-мест, 16 кислородных мест. В Туркестанской городской центральной больнице дополнительно подготовлено 270 койко-мест. Плановая госпитализация больных прекращена из-за сложившейся ситуации в городах Туркестан и Кентау. Частные клиники МКТУ, «Акмарал», «Клиника Талгат» также оказывают медицинские услуги прикрепленному населению», — отметил Марат Пашимов.

Кроме того, главный врач Туркестанской городской центральной больницы Жанболат Дильдабеков отметил, что в городской больнице будет увеличено количество койко-мест и дополнительно приобретены медикаменты для больных.