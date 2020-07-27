О том, как прошел пик заболеваемости пневмонии в регионе, рассказал Марат Пашимов, главный врач региона, передает Otyrar.kz

В первую очередь Марат Пашимов отметил, что сейчас нет ажиотажа в больницах и аптеках области. Все нуждающиеся в аппарате ИВЛ пациенты обеспечены оборудованием, каждый получает лечение бесплатно. Проблем с местами в больницах региона нет.

-Могу сказать уверенно, что наши пациенты которые нуждаются в ИВЛ-аппаратах полностью ими обеспечены. Если в конце июня, в начале июля количество вызовов скорой помощи доходило до 3400 вызовов, то сегодня не превышает 1300. Что касается лекарств, то первый транш из Узбекистана уже пришел, это две фуры. Это те лекарственные препараты, которые нужны для лечения коронавируса и пневмонии. Сейчас ожидаем еще один транш из Турции. В целом в регионе проблем с местами в больницах нет, стабильная также ситуация с медикаментами», — пояснил главный врач Туркестанской области Марат Пашимов.

Редакция телеканала «Otyrar TV» прошлась по аптекам и поликлиникам Туркестана, очередей или отсутствия медикаментов мы не заметили. По словам пациентов, медики принимают всех по записям.

«Я прихожу сюда регулярно, получаю все процедуры. Врачи смотрят хорошо, как такого наплыва пациентов нет», — пациент говорит Амантай Балтаев.

К слову, как пояснили в облздраве, все выплаты медперсоналу уже произвели.

Шуддин Саидов