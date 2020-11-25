Убийство, совершенное в массиве «Кайнар-Булак», потрясло всех. Рано утром обезглавленного мужчину нашли в кустах местные жители. Тогда, правоохранительные органы прочесали весь массив, передает Otyrar.kz.

Преступника задержали в считанные часы, подозреваемый сейчас в СИЗО, ведется следствие. Жители массива благодарят полицию, которая моментально отреагировала и задержала предполагаемого убийцу.

О страшной картине, которую они увидели 8 ноября, жители дачного массива вспоминают с ужасом В тот день рано утром в кустах нашли бездыханное тело пожилого мужчины. Тогда территорию дачного поселка оцепили полицейские, в городе был объявлен план перехват.

«Сразу как нашли тело, приехали полицейские, сняли тут везде на фото и видео. Я погибшего так знаю, Витя, кажется, звали! Он иногда выпивал, а так не могу ничего сказать. Я хочу сказать что район у нас не криминогенный, за 20 лет никто ко мне лично не приставал. Живем дружно! Полиция тут работает оперативно, спасибо им что помогли», — сказал Корганбай Досметов, житель жилого массива «Кайнар-Булак».

Подробности совершенного убийства следователь не раскрывает в интересах следствия, известно одно, что задержан молодой человек 2001 года рождения. Что толкнуло на столь жесткое убийство пока не ясно. Следователь Бауыржан Тюльбашев сообщил, что его удалось задержать по горячим следам.

«8 ноября текущего года в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1967 года рождения в массиве «Кайнар булак» Каратауского района. По данному факту РУП Каратауского района Департамента полиции города Шымкента начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (убийство). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый гражданин 2001 года рождения. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — сказал Бауыржан Тюльбашев.

Жители дачного массива обращаются к акиму города и начальнику департамента полиции Шымкента с просьбой наградить полицейских, раскрывших жестокое убийство. Дачники надеются, что просьбу жителей услышат и поощрят сотрудников наградой.

Шуддн Саидов