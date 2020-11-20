Жильцы мкирорайона Курсай ждут благ цивилизации. Аксакалы и активисты просят умерить аппетиты частников, которые проводят газ в дома. 250-300 тысяч тенге за подключение и оформление документов для жителей неподъемная цена, уверяют они.

Также, несмотря на карантин, в мкр Курсай Абайского района еженедельно проходит кокпар. Об этом стало известно на встрече работников районного акимата с ветеранами.

Аксакалы и активисты просят умерить аппетиты частников, которые проводят газ в дома. 250-300 тысяч тенге за подключение и оформление документов для жителей неподъемная цена, уверяют они.

Жители микрорайона Курсай жалуются, что устали жить без дорог, уличного освещения и элементарной нумерации безымянных улиц. Мол, районные чиновники о них давно не вспоминают. На встречах 9 тысяч местных жителей слышат одни обещания.

Абдулла Матенов, житель мкр «Курсай»: «Если есть возможность, необходимо провести освещение улиц, где расположена школа. Чтобы и дети и родители не мучились в утренние и вечерние часы. На конечной остановке, необходим пешеходный переход. Водители на высокой скорости проезжают, были случаи наезда. Уже и руководителю ДВД говорили».

С наступлением холодов, в Новостройке Курсая, остро встал вопрос газификации. Проводить голубое топливо в дома, жильцы должны сами. Люди говорят, что таких средств у них нет.

Абзелхан Кожакулов, житель мкр Курсай: «За проведение газа и оформление документов частные подрядные организации просят 250-300 тысяч тенге. Это цена неподъемная для многих. Многие из-за этого не могут провести газ. Может быть у акимата получится снизить цены хотя бы на 200-220 тысяч тенге».

Аскар Ахметов, главный специалист Абайского районного акимата: «На сегодня подключены к природному газу 1430 домов. С 5 ноября сняли мораторий. На счет трёхсот тысяч тенге, жители сами вправе заключать договоры. Возможно, подрядчики считают и расстояние от ШРП до дома… Мы постараемся переговорить с ними. В декабре завершится строительство АГРС-3 и уже в следующем году начнётся второй этап газификации».

А жители другой маленькой улицы жалуются: вопреки карантинным мерам, здесь еженедельно устраивают кокпар.

Абзелхан Кожакулов: «По узкой дороге проходят участники массового кокпара. Сейчас карантин, дети выходят на улицу играть. Мы все время беспокоимся за них, ведь лошадей не остановить».

Еще один острый вопрос для жителей Курсая — проблема, выросшая вокруг территории мечети.

Омирзак Сулейменов, житель мкр Курсай: «Мечеть Курсай находится в опасной зоне. Здесь проходит высоковольтная линия. Энергетики хотят поменять старую опору. Но для этого нужно снести уборную и хозпостройки мечети. Мы понимаем, что это необходимо. Но нельзя ли отложить это на 2-3 года, пока мы не решим вопрос с земельным участком?».

Представители Абайского районного акимата пообещали переговорить с руководством KEGOC. А предложения по асфальтированию и освещению улиц направить в городской отдел энергетики ЖКХ. Пообещали чиновники разобраться и с организаторами кокпара.

Шынар Оразова