Полицейские Мактаральского района задержали подозреваемого в краже стройматериалов из новостройки.

На пульт 102 дежурной части Мактаральского РОП обратился представитель строительной компании о том, что неизвестные лица похитили с территории новостройки коробки с плинтусами. Общая сумма ущерба, нанесенная строительной организации, составила около 150 тысяч тенге.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража” .

Оперативники тщательно проверили место преступления, провели подворный обход, опросили очевидцев и задержали подозреваемого в доме у родственника. Им оказался местный житель, безработный, который признался в содеянном.

Плинтуса вернули законному владельцу. Как признался молодой человек, краденное имущество он планировал реализовать, а деньги потратить на свои нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием устанавливается причастность воришки к другим совершенным аналогичным преступлениям.