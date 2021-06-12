В микрорайоне строятся дороги на улицах 1,2,3,4,5,6,7.

Представители специальной группы, контролирующие ход работы строительных объектов города, ознакомились с вопросами дорожного строительства в Шымкент сити.

На 1 улице будет проложена 4-х полосная дорога протяженностью 1 538 метров. Ввод в эксплуатацию в конце года.

Строительство 2 и 3 улицы завершится этим летом. 4,5,6,7 улицы введены в эксплуатацию в прошлом году. Однако актуальным вопросом здесь является расположение вдоль дороги частных земельных участков, не изъятых для государственных нужд. Также на расстоянии 200 метров вдоль улиц №5 и №3, предусмотренных проектом, установлены тротуары и ограждения внутренних дорог.

Специальная группа поручила подрядным организациям провести качественные строительные работы.