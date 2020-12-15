За 10 месяцев 2020 года государственные судебные исполнители Шымкента добились сноса 15 незаконных построек.

В рамках исполнения судебных актов о сносе судебный исполнитель уведомляет должника о необходимости исполнения требований. В случае неисполнения, назначается процедура принудительного сноса строения.

А вот неисполнение требований в установленный срок влечет взыскание с должника в судебном порядке пени в доход государства в размере 2 месячных расчетных показателей – с физического, 10 МРП – с юридического лица за каждый день просрочки. Снос по решению суда осуществляется за счет должника.

За неисполнение судебного акта предусмотрена административная и уголовная ответственность!

Уважаемые жители города! Просим осуществлять возведение строений в соответствии с законодательством, путем получения необходимых разрешений!