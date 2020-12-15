На каждый стационарный пост заступают на дежурство по 2 сотрудника в 3 смены.

Все стационарные посты оснащены современной техникой: портативными видеорегистраторами, радиостанциями и планшетами, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

«Стационарные посты оснащены 181 системой наружного видеонаблюдения, все они подключены к Центру оперативного управления Департамента полиции и обеспечивают безопасности дорожного движения, предупреждают преступность в общественных местах и на улицах города.

С помощью камер раскрыто 25 преступлений, в отношении правонарушителей составлено 47 602 административных протокола», — рассказал начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент подполковник полиции Мухтар Бухарбаев.

Все стационарные посты показывают свою эффективность: количество преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 26,6%, а на улицах на 21,5%.

Граждане могут в любое время обратиться с заявлением или личным вопросом к сотрудникам полиции, которые в свою очередь окажут квалифицированную помощь.