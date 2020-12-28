Аким региона Умирзак Шукеев усилил контроль за здоровьем населения.

На еженедельном аппаратном совещании он распорядился запретить в предстоящие праздники мероприятия с массовым скоплением людей. По области пройдут рейды, направленные на соблюдение карантинного режима, сообщает Пресс – служба акима Туркестанской области.

Всего с начала пандемии в Туркестанской области сдали ПЦР-тесты 364 700 человек. А вот за прошедшую неделю в регионе выявили 59 новых случаев Covid-19 только за последние сутки на территории области заболели 16 человек. Большая часть из которых прибыла из-за границы, но есть и те, кто посещал массовые мероприятия, включая свадьбы и семейные торжества. Таким образом, в регионе существует высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.

С февраль по июнь в будущем году в Туркестанскую область планируют завезти 180 тысяч доз вакцины Спутник-V. Отметим, что на сегодняшний день это самый большой спрос в стране.

В праздничные дни личный состав Департамента полиции Туркестанской области переходит на усиленный вариант несения службы. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах и общественный порядок, в праздничные дни будут дежурить 635 сотрудников и 69 спецавтомобилей.

Также на совещании рассмотрели освоение бюджета области и ожидаемые показатели по итогам года. Обсудили строительство объектов газоснабжения за счет областного бюджета, передачу готовых объектов на баланс АО «КазТрансГаз» и обеспечение газом районов и городов.

Заслушали доклад руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Асии Темирбаевой. По ее словам, в уходящем году в регионе вышли на постоянную работу около 70 тыс. человек. По поручению акима области в рамках программы «Қамқорлық» совместно с партией «Nur Otan» 1 643 нуждающимся семьям оказали спонсорскую помощь на сумму 421, 4 млн

тенге, а 43 семьи обеспечили жильем. Более того, снизилась доля малообеспеченных граждан, составив 10,8% от общей численности населения области.

В следующем году в Туркестанской области заработает «Портал социальных услуг». Это значит, что лица с ограниченными возможностями смогут без госзакупок и посредников получить услуги самого высокого качества. Для этого все граждане с инвалидностью получат электронно-цифровую подпись.