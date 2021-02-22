В лечебных учреждениях г. Шымкент начата работа по вакцинации вторым компонентом вакцины «Спутник V».

Вакцинация проводится в четырех поликлиниках города, где организованы прививочные кабинеты. Вторую дозу вакцины против коронавируса одним из первых получил руководитель Управления здравоохранения города Шымкента Позилов Бакытжан.

«С 1 по 19 февраля мы привили медицинских работников 1000 доз вакцины «Спутник V». Вчера нам доставили еще 1000 доз вакцины. Сегодня утром четыре поликлиники получили вакцину и начали вакцинацию вторым компонентом. Лица, вакцинированные первой дозой, должны получить второй компонент вакцины. Сегодня я сам получил вторую дозу. Сейчас у меня хорошее самочувствие», — говорит руководитель управления Бакытжан Позилов.

Отметим, что второй компонент вакцины «Спутник V», доставленный в город, получат медицинские работники, борющиеся с коронавирусной инфекцией на передовой. После этого, по плану, учителя и полицейские, добровольно давшие согласие, будут вакцинированы против инфекции.