В Шымкенте гражданам, состоящим на диспансерном учете, вводят вакцину против ковид.

Вакцинация больных хроническими заболеваниями проводится в местных прикрепленных поликлиниках. По словам врачей, у граждан, состоящих на диспансерном учете, высокий риск заражения коронавирусом. При этом большая часть больных с хроническими заболеваниями тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Поэтому единственный способ избежать заражения — это вакцинация.

Стоит отметить, на сегодняшний день в Шымкент поставлено 29 400 доз вакцины против ковид. Используется — российская вакцина «Спутник V». Вакцинировано против инфекции 9 598 граждан. Большая часть из них-медицинские работники.