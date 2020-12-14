420 млн тенге выделили в этом году из республиканского бюджета на покупку 50 домов многодетным семьям в Мактааральском районе.

Жилье приобретали в рамках программы «Нұрлы Жер», уточнил аким области Умирзак Шукеев в ходе рабочего визита в приграничные районы.

Продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе. Активно идёт развитие инфраструктуры района. Сейчас здесь строят 21 социальный объект, и один из них уже готов. Центральный стадион сдали в эксплуатацию в этом году. Остальные 20 объектов введут в эксплуатацию в следующем году, сообщает Пресс — служба акима Туркестанской области.

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации строят 8 социальных объектов. В частности, школу, детский сад, пункт полиции, три врачебные амбулатории и две фельдшерско-врачебные амбулатории. Для сравнения, в Мактааральском районе в 2019 году в строительную отрасль было направлено 7 917 млрд тенге, а в 2020 году — 29 млрд тенге», — отметил Умирзак Шукеев.

В селе Фирдоуси отремонтировали​ школу на 600 мест. Строятся врачебная амбулатория и полицейский опорный пункт. Глава региона также проинспектировал ход этих работ.

В Мактааральском районе в 2018 году из 69 населенных пунктов 67, или 99,9% населения были обеспечены питьевой водой. И все же в некоторых селах водопроводные сети остаются изношенными. В 2018-2019 годах обновили системы питьевой воды в населенных пунктах Конырат, Дихан, Алгабас, Мактажан и​ Женис. В 2020 году на строительство еще 5 объектов в населенных пунктах Наурыз, Алаш, Оргебас, Атакент и Береке из бюджета было выделено около 274 млн тенге. На сегодняшний день уже готовы 3 объекта в сёлах Наурыз, Алаш и Оргебас.

В 2021 году на строительство 3 объектов в Атакенте, Береке и Иржаре из бюджета выделят 516 млн. тенге.

Также следует отметить, что в 2018 году из 69 населенных пунктов в 27, то есть на 57,8%, провели природный газ.​ К концу 2020 года, по итогам работы двух предыдущих лет, газопровод подвели еще в 9 населенных пунктов. В результате доля газификации населения превысила 63%. На ещё оставшиеся без газа населенные пункты выделено 5 млрд тенге. Уже готовы документы по 11 проектам​ (1 АГРС, 1 газопровод, 9 населенных пунктов), в том числе на строительство 6 объектов (АГРС, газопровод и 4 населенных пункта).​

Строительство остальных 5 объектов (5 населенных пунктов) идёт по программе государственно-частного партнерства.

В Мактааральском районе к централизованной электросети подключены все села, кроме 8 отдаленных домов населенного пункта Достык, где живут 55 человек. На обновление изношенных линий электропередач в селах Алгабас, Пернебаев, Конырат из бюджета на 2021 год выделят 130 млн тенге. Вместе с тем, готовы документы на модернизацию электросетей 11 сел. В бюджет направлена заявка на выделение 456 млн тенге.​