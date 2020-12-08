Церемония закрытия Года волонтеров прошла сегодня под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В течение года в стране увеличились темпы волонтерского движения, а количество волонтерских акций возросли в несколько раз.

В онлайн-мероприятии приняли участие аким города Шымкент Мурат Айтенов и волонтеры, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким Шымкента Мурат Айтенов подвел итоги года по городу и наградил победителей международной премии «Волонтер года» и «Жомарт жүрек».

— Год волонтеров дал новый импульс развитию гражданской активности в обществе. В Шымкенте волонтерской деятельностью активно занимаются 20 общественных организаций. В данных организациях работает более 3 000 волонтеров. В Шымкенте в Год волонтеров были организованы общенациональный проект «Birgemiz», а также проекты «Шымкент – қайырымды қала», направленный для воспитанников детских домов «Тәлімгер», «ECO SANA», «Шымкент — культурная столица СНГ», «Соревнуемся в добре», «Мейірім».

В рамках проектов были проведены историко-культурные мероприятия, субботники, социальная работа с детьми, пожилыми людьми и инвалидами, благотворительные акции. Труд щедрых граждан, которые помогают решить социальные проблемы своей Родины – наглядный пример для других. Желаю успехов и неиссякаемых сил всем, кто много работает для будущего нашей независимой страны, — сказал аким города.

В этом году в Шымкенте победителем в номинации «Лидер целей устойчивого развития» стал Абдималик Балбаев, Оксана Янченюк победитель в номинации «За активное участие в развитии здравоохранения», лауреатом премии «Волонтер года» стала победитель номинации «За вклад в решение социальных проблем» председатель молодежной общественной организации «Выпускники ACCESS города Шымкент «ASAA» Данара Саранова.

Кроме того, премией «Жомарт жүрек» 2020 года награжден президент холдинга «OtauGroup», победитель в номинации «Жыл тұлғасы» Кайрат Молдасеитов, заместитель председателя гендерной комиссии при акиме города, советник генерального директора ТОО «Корпорация «Береке А» Рашкуль Оспаналиева стала победительницей в номинации «Жыл тұлғасы», а также победителем в номинации «Туған өлке» стал директор ТОО «Корпорация Ак Ордасы» Садулла Калыбеков.