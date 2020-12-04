Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в автоугоне, совершившего ДТП, сообщает Otyrar.KZ

На пульт 102 дежурной части Казыгуртского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные лица угнали у него автомашину ВАЗ.

Со слов потерпевшего, около 4.00 часов утра мужчина вышел проверить свою автомашину, припаркованную возле работы, но не обнаружил ее.

Сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила около 700 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали автоугонщика на одной из дорог Казыгуртского района на месте совершения дорожно-транспортного происшествия.

К счастью, в дорожной аварии никто не пострадал.

Подозреваемого в автоугоне и ДТП доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Изъятую в качестве вещественных доказательств автомашину стражи порядка вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. По данному факту проводится досудебное расследование.