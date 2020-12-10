9 декабря на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Нидерландов, Кореи, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 133 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 964 человек, без справок прибыло 169 человек — граждан РК.

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В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 5 рейсов, 631 пассажир, со справками — 602, без справок — 29;

в аэропорт г. Нур-Султан — 4 рейса, 397 пассажиров, со справками — 258, без справок — 139;

в аэропорт г. Атырау — 2 рейса, 100 пассажиров, со справками — 99, без справок — 1;

в аэропорт г. Усть-Каменогорск — 1 рейс, 5 пассажиров, все со справками.

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Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

У 54 граждан тестирование показало отрицательный результат, 115 пассажиров ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

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Отметим, более 50% пассажиров, прибывших из Египта в г. Нур-Султан, не имели при себе справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19.