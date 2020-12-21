У троих казахстанцев, прилетевших 19 декабря 2020 года без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19, передает Otyrar.KZ.

20 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Италии, Мальдивской Республики, Египта, Турции, ОАЭ, Армении, Украины, РФ, Республики Беларусь и Кыргызстана.

Из 2 824 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 461 человека, без справок прибыли 363 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 10 рейсов, 1 633 пассажира, со справками — 1 490, без справок — 143;

в аэропорт г. Нур-Султан — 8 рейсов, 1 142 пассажира, со справками — 922, без справок — 220;

в аэропорт г. Актау — 1 рейс, 31 пассажир, все прибыли со справками;

в аэропорт г. Усть-Каменогорск — 1 рейс, все 18 пассажиров прилетели со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом.

ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа из 237 граждан РК, прилетевших в РК 19 декабря 2020 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них 2 пассажира прибыли рейсом Минск – Нур-Султан, 1 пассажир рейсом Франкфурт– Нур-Султан.