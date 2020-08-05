Забор анализов на ПЦР-тестирование при вызове скорой помощи осуществляется бесплатно, то есть в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), передает Otyrar.KZ.

Все обоснованные случаи оказания такой услуги (тестирование по эпидемиологическим показаниям лицам с подозрением на COVID-19, а также с симптомами ОРВИ или пневмонии) будут оплачиваться медицинским организациям Фондом обязательного социального медицинского страхования.

Направление для исследования в лаборатории, в том числе частные, с которыми заключен договор на выполнение исследований в рамках ГОБМП и ОСМС, можно получить, обратившись к своему участковому терапевту.

Частные лаборатории также продолжат осуществлять услуги и на платной основе для желающих лиц. Однако цены на их услуги Министерством не регулируются.