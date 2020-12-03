В проведении ОПМ задействовали около тысячи полицейских.

На территории Туркестанской области с 7 сентября по 1 декабря проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Стражами порядка проверено 363839 домов и квартир, в том числе 472 съемные квартиры и выявлены 368 фактов сдачи в аренду квартир без регистрации в налоговых органах. Установлены 34 гражданина без определенного места жительства и 56 человек водворены в приемник-распределитель.

Всего за время ОПМ «Участок» сотрудники Местной полицейской службы зарегистрировали 63403 административных правонарушений. Из них 135 фактов мелкого хулиганства, 1902 — торговли в неустановленных местах, 3468 — загрязнения мест общественного пользования и 1679 фактов распития алкоголя или появления в общественных местах в нетрезвом виде.

В органы внутренних дел стражи порядка доставили 421 несовершеннолетнего, из них 14 подростков за распитие алкоголя в общественных местах, 304 — за нахождение в увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения взрослых, 93 — за нарушение общественного порядка и 10 несовершеннолетних за другие правонарушения. В центр адаптации несовершеннолетних ювенальными полицейскими размещены 6 подростков. Также к административной ответственности за ненадлежащие воспитание детей привлечены 33 родителей и законных представителей.

В ходе рейдов полицейские проверили 10101 владельцев оружия и зарегистрировали 530 административных правонарушений. В рамках ОПМ сотрудники полиции изъяли 51 единицу незарегистрированного оружия, в том числе 47 гладкоствольного, 3 газовых и одно травматическое оружие.

По линии миграции полицейскими выявлены 2043 человек, проживавших в РК без регистрации либо без документов и 68 нарушителей законодательства РК в области миграции, принимавших иностранцев и лиц без гражданства.