В Казахстане стартовало оперативно-профилактического мероприятия «Участок».

Участковые инспекторы до конца года будут проводить подворовый и поквартирный обход.

«Проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности. Также проверят владельцев гражданского оружия и иностранцев. А в сельской местности основные усилия направлены на проверки фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения оружия и других запрещенных предметов», — рассказал Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.