Увеличить субсидии на приобретение и аренду жилья на приграничных территориях предложила сенатор Ольга Булавкина.

Она озвучила проблемы региона, в котором проживают почти полтора миллиона человек. И эта цифра ежегодно уменьшается. По словам сенатора, причина в закрытии школ и детских садов, отсутствие инфраструктуры и жилья.

«Первое: в рамках развития регионов для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на соответствующих территориях, применять специальные налоговые льготы и преференции, что позволит развивать малый и средний бизнес и даст импульс в реализации стартапов по примеру свободных экономических зон. Второе: использовать льготное кредитование по ставке не более 2%. Третье: ввести повышающий коэффициент к расчету трудового стажа – 1,5% что позволит привлечь дополнительный приток трудоспособных переселенцев из трудоизбыточных регионов«, — говорит Ольга Булавкина.

Чтобы усилить привлекательность приграничных территорий для переселенцев предлагают увеличить субсидии на приобретение и аренду жилья, а также размер материальной помощи до 30-38 МРП.

А в мажилисе одобрили соглашение, по которому предполагается обмениваться информацией о финансовых счетах резидентов Казахстана и США. Это позволит администрировать налоги. Предусматривается, что все иностранные финансовые организации, которые имеют международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.

«Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. В случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США. Присоединившиеся к соглашению финансовые институты, будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане», — говорит Алибек Куантыров, министр национальной экономики.

Присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, которые открыли счета в США. Фракция партии «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте, защитить спортсменов от поборов и унижений.

«Буквально через месяц в Пекине стартует важнейшее спортивное мероприятие мира – 24-е Зимние Олимпийские игры. Учитывая недавнее провальное выступление казахстанской национальной сборной в Токио, где были представлены наши сильнейшие спортсмены в традиционных для нас видах спорта, мы с напряжением ожидаем результатов борьбы на предстоящей олимпиаде, учитывая, что Казахстан пока не имел особых достижений в зимних видах спорта. Между тем, в соцсетях все чаще вспыхивают коррупционные скандалы в спортивной среде, имеющие хронический характер, и в том числе – в тех видах, где Казахстан рассчитывает на хорошие результаты», — говорит Андрей Линник, депутат Мажилиса Парламента РК.

Депутат рассказал, что среди распространенных коррупционных преступлений – хищение выделенных на развитие спорта бюджетных средств, вымогательства со спортсменов денег, выделенных на их подготовку и выступления.

«В октябре 2021 года, в национальной сборной по фристайлу разгорелся скандал, когда спортсмена Александра Геберта исключили из состава сборной по причине отказа, наряду с другими спортсменами, перечислить поступившие суточные на личный счет главного тренера. Как следовало из видеообращения, увольнение произошло еще в 2020 году и было преподнесено как профнепригодность спортсмена. Главный тренер озвучила свою точку зрения по конфликту, пояснив, что тренеры часто за свой счет вынуждены оплачивать питание, иногда и проживание спортсменов, так как командировочные за сборы поступают не всем спортсменам. В этой связи она якобы просила спортсменов возместить ее расходы. Данная ситуация, по мнению тренера, распространенное явление в нашем спорте», — говорит Андрей Линник, депутат Мажилиса Парламента РК.

Еще один скандал, как было отмечено, разразился в сентябре 2021 года на фоне суицида штангиста Альберта Линдера. Тогда тяжелоатлетическое сообщество Казахстана выступило с рядом заявлений о вопиющих нарушениях со стороны тренерского штаба Национальной сборной. По итогам разбирательства, министр отстранила главного и старших тренеров сборной. Однако это решение затем отменили. Депутат попросил разобраться во всех случаях правонарушений.