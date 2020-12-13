Затмение Солнца 14 декабря закроет последний в 2020 году коридор затмений, а это значит, что шанс на перемены должен использовать каждый.

Солнечное затмение символизирует начало нового периода жизни, очищение и обновление мыслей, принципов, взглядов, изменение мировоззрения.

Что можно делать во время солнечного затмения

Коридор затмений представляет собой завершенный цикл событий: во время лунного затмения человек прощается с прошлым и отпускает себе все возможные неудачи и обиды, а во время солнечного начинает новую главу своей жизни. В 2020 году, проходящим под правлением Крысы, начинающей зодиакальный круг Восточного гороскопа, настроиться на перемены особенно важно.

Если в течение года прийти к новшествам человеку не удалось, что затмение 14 декабря станет отличным поводом переосмыслить важные моменты, расставить приоритеты, внести перемены в свое существование.

Астрологи рекомендуют во время затмения Солнца не браться за трудоемкие дела, ведь времени должно хватить на углубление в себя, в свои мысли, желания и потребности. Каждому дается шанс увидеть свою жизнь с другой стороны и понять, какие перемены ей необходимы.

Затмение в декабре 2020 года пройдет под знаком зодиака Стрелец, а это значит, что болезненными станут вопросы образования, веры, хобби, интересов и общечеловеческих ценностей. 14 декабря важно пересмотреть отношение к себе и окружающим людям, возможно, именно в этой сфере жизни в прошлом были допущены ошибки, и именно это мешает достигать всех поставленных на будущее целей.

Во время затмения важно мечтать и медитировать, загадывать заветные желания и настраиваться на позитив, заниматься любимым делом или начинать поиски такового.

Что категорически запрещено делать во время солнечного затмения 14 декабря

Нежелательно во время затмения Солнца выяснять отношения. Все мысли и чувства стоит придержать, ведь повышенная эмоциональность может заставить человека сказать лишнее. Если есть желание избавиться от токсичных людей — сделать это лучше через несколько дней, когда влияние астрономического события не будет затмевать холодный разум и рациональный подход к жизни.

Нельзя во время затмения оставаться в хаосе и беспорядке. Астрологи рекомендуют наводить «чистоту» не только в мыслях и чувствах, но и в окружающем пространстве, чтобы ничто не мешало расстановке приоритетов и концентрации на личностных стремлениях.

Нежелательно во время затмения ввязываться в рисковые операции и поддаваться внезапным порывам. Важно соблюдать осторожность даже в привычных рутинных делах, чтобы не пропустить знаки судьбы, которые укажут дальнейший путь к поставленным целям.

Источник: www.9111.ru