Жители третьего мегаполиса могли наблюдать солнечное затемнение.

Из Шымкента затмение можно было увидеть только через телескоп.

Солнечное затмение для Сары Рамазановой — чарующее астрономическое событие. Кандидат физико-математических наук может рассказывать о нем часами. А лучше, говорит, заглянуть в телескоп.

Тех кто переживает, что затмение может негативно сказаться на самочувствии или на состояние планеты, Сара Абзаловна просит не беспокоиться. Никакого негативного влияния нет! Просто одно космическое тело перекрывает собой другое.

Самое длительное кольцеобразное затмение было зафиксировано в 2010-ом году. Оно продлилось почти 12 минут. В этом году шымкентцы смогут наблюдать ещё три затмения и одно уникальное событие. Близко от Земли пройдет яркая комета. Астрономы уверяют, её будет видно даже невооруженным взглядом.