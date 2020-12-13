Для них открывается период подарков и уникальных возможностей.

Знаки зодиака ожидает интереснейший период, который начнется с солнечного затмения 14 декабря. Астрологи утверждают, что именно с этого дня для них откроется новый жизненный цикл, который притянет целую череду возможностей и удачу. Продлится он несколько лет и полностью поменяет ощущения окружающих реалий.

Больше всего почувствуют на себе перемены Близнецы и Стрельцы. Астрологи объясняют это тем, что солнечное затмение произойдет на оси этих двух знаков, а это значит, что позитивные перемены произойдут практически во всех сферах их жизни. Речь идет прежде всего о прибыли, в том числе и материальной, а также о выборе партнера, как делового, так и в личной жизни.

Повезет также еще двум огненным знакам: Львам и Овнам. Астрологи предрекли им щедрые подарки от судьбы, удачу в делах и уникальные шансы судьбы. Не останутся без приятных событий и воздушные знаки: Весы и Водолей. Позитивные перемены в судьбе произойдут также у Раков и Скорпионов, а Рыбы и Девы, которые находятся под влиянием супертяжеловеса Юпитера, получат от звезд неожиданный подарок.

В понедельник, 14 декабря, состоится полное солнечное затмение. Лунная тень пройдет узкой полосой по территории Чили и Аргентины, частные фазы будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Источник: readovka.news