Состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г.Шымкента.

На нем было рассмотрено обращение субъекта предпринимательства о барьерах и преградах возникших при выполнении работ по договору о государственных закупках.

Капитальный ремонт в этом городском роддоме шел по плану и в сроки. Камнем преткновения стал блок «Б», в котором по сей день принимают роды и находятся роженицы. Строители провели только наружные работы – обновили фасад и кровлю. Полной неожиданностью стала — досудебная претензия заказчика. В ней говорилось о необходимости завершить ремонт в срок. В противном случае, разбирательства продолжаться в суде, где подрядчика могут признать недобросовестным и взыскать с него штраф.

Видео компания «СтройКомПрогресс» предоставила Совету по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. По словам представителя строительной компании, в сентябре прошлого года между городским родильным домом и компанией был заключен договор. Капитальный ремонт должен завершиться через 15 с половиной месяцев. То есть до часа «ИКС» остается все меньше времени, а заказчик не может освободить один из блоков роддома.

Алпамыс МАКУЛБЕКОВ, заместитель директор ТОО «Строй.комПрогресс»: «Заказчик подает иск в суд на нас. Но у нас есть веские причины, нам для продолжения ремонта не освобождают блок «Б», мы полностью не можем приступить к работе внутри здания. До конца срока окончания строительства остается мало времени мы можем не успеть. Поэтому мы обращаемся в Палату предпринимателей, чтобы вы помогли в продлении срока, а мы в свою очередь обязуемся провести работу качественно».

По закону заказчик не имеет права на продление сроков исполнения своих обязательств. Для этого необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию.

Мадина КЕНЖЕБАЕВА, главный врач городского родильного дома: «Всю ситуацию мы понимаем. Но по закону, мы должны обратиться в суд, чтобы продлили сроки. Больших претензий к подрядчику у нас нет. По блоку «А» мы приняли акт о незначительных нарушениях. Они нам дали гарантийное письмо, о том, что после завершения ремонта, подрядчик устранит недочёты».

В блоке » Б» на 150 мест нет свободных мест. Подрядчик требует переселить беременных женщин и пациенток после операций. Этим, по мнению совета. должен заняться горздрав. Фактически подрядчик ещё не нарушил договорные обязательства, а на практике — нарушения сроков избежать не удастся. И недоразумения по этому факту возникли по вине заказчика, уверены в Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Владимир НАКИСБАЕВ, член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП г.Шымкента:»Население не должно страдать от того, что они там работают над освоением бюджета. Это все надо в плановом порядке решать. Здравоохранение должно найти здание, куда на время расселить ремонта пациентов».

В Палате предпринимателей рекомендовали городскому роддому отозвать претензию к подрядчику и продлить договор еще на пол года. В противном случае, в спор должен вмешаться Прокуратура.

Шынар Оразова