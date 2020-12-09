Какая угроза поджидает юных казахстанцев в соцсетях? После введения дистанционки у школьников оказались развязаны руки. Телефон или компьютер в режиме онлайн обучения, доступны для школьников фактически круглосуточно. Заходят юные пользователи, не только нужные страницы, но и на сайты с сомнительным контентом.

«С начала года было выявлено более 2000 интернет-ресурсов, распространявших порнографические материалы, из них Министерство информации и общественного развития заблокировало около полутора тысяч», — рассказала Дилбар Тулегенова, заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД.

В казнете обнаружили группу, в которой несовершеннолетние играли в “Зеленого кота”, по аналогии со скандально известной игрой «Синий кит». Администраторы вынуждали подростков наносить себе увечья, случались и летальные исходы. Создателем смертельного «кота» оказался житель Арыси. Его обвиняют в покушении на убийство.

«Тревогу вызывает возможность бесконтрольного использования Интернета при дистанционном обучении. Например, летом, жителя Арыси задержали за организацию группы суицидального характера в интернете. Сейчас расследуется уголовное дело», — рассказал Ерекеш Уаис, начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК.

А в Актау к уголовной ответственности привлекли мужчину. Подозреваемый завел переписку с 13-летней девочкой в ВКонтакте, заставил прислать фотографии интимного характера, и стал шантажировать, обещая, что неприличные снимки разлетятся по соцсетям. По словам представителей центра по борьбе с киберпреступностью, чаще всего в интернет-ловушки попадают дети, которые поссорились с родителями, не общаются со сверстниками и от того чувствуют себя одиноко.

С начала года казахстанские полицейские зарегистрировали 821 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Педофилами становятся: отцы, отчимы, сожители, родственники, соседи, знакомые. Каждое второе преступление происходит в квартирах, домах и общежитиях.

«В департаменте Карагандинской области двое мужчин находились в интимных отношениях с двумя 13-летними девочками. В течение 2019 года в отношении этих несовершеннолетних было совершено 57 эпизодов преступлений, каждый из которых учитывается как отдельное преступление. Причем, девочки вступали в связь со взрослыми мужчинами по обоюдному согласию», — рассказала Дилбар Тулегенова, заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД.

За решеткой наказание за педофилию отбывает 1800 казахстанцев. Законотворцы предлагают ужесточить наказание: содержать осужденных за педофилию в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение.

Анастасия Новикова