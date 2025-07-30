История девочки из Жетысая: замужество в 15, роды в 16, одиночество навсегда

16-летняя жительница Жетысайского района стала матерью, будучи подростком. Замуж она вышла в 15 лет. Ребёнку всего несколько недель. Девушка говорит – отец ее будущего ребенка применил насилие.

— Мне было 15 лет. Он тогда был военнослужащим. Познакомились в Instagram, общались примерно три месяца. 7 марта приехал ко мне. Сначала мы просто гуляли по городу. В какой-то момент разговор изменился, он стал говорить, что женится на мне, уговаривал, в какой-то степени. В руках у него были большие сумки с вещами. После сказал: «Пойдем зайдём в квартиру, оставим вещи». Мы зашли и началось самое страшное. Сексуальное домогательство с его стороны.

Эта история полностью изменила жизнь и характер подростка. Жизнерадостная и открытая девочка замкнулась в себе. Ученица 9-го класса перестала посещать школу. Узнав обо всём, мать решила обратиться в полицию.

«Приехали его родители и родственники. Сказали: «Решим всё по-казахски — пусть сначала окончит школу, потом сыграем свадьбу». Мы согласились. В июне он уволился с работы и приехал. Тогда и провели традиционную помолвку. Церемония прошла в Жетысае. Сначала всё было хорошо: свёкор и свекровь приняли меня тепло. В 15 лет я забеременела. Когда пришла становиться на учёт в больницу, вызвали полицию. Следователь сказал, что будет возбуждено уголовное дело. Мне тогда всё ещё было 15», — рассказывает жительница Жетысайского района.

Согласно имеющимся у девушки документам, уголовное дело возбудили по статье УК «Половая связь или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста». Но уже через год, едва будущей матери исполнилось 16, дело было прекращено. По словам пострадавшей, после получения официального постановления, его семья вернула беременную невестку в родительский дом. Сам молодой человек перестал выходить на связь. Когда дело возобновили, девушка уже рожала в Жетысайском роддоме.

— Тогда я ещё надеялась, что он вернётся, будет рядом. После родов поняла: не стоит больше ждать. Пусть его накажут. Пусть обеспечит ребёнка. Прошло уже пять месяцев — он ничего не сделал.

По данным областного управления здравоохранения, за первые 6 месяцев текущего года в Туркестанской области зафиксировано 104 случая беременности среди несовершеннолетних. В аналогичный период прошлого года этот показатель составил 239. Среди них — девочки в возрасте 13 и 14 лет.

Замира Отегенова, внештатный специалист по вопросам ранней беременности управления здравоохранения Туркестанской области: «Большинство беременностей приходится на студенток колледжей. А в случаях с 13–14-летними девочками причина чаще всего кроется в слабом родительском контроле. Ранние беременности опасны как для здоровья, так и для жизни подростков. Их организм ещё не сформирован, и при наступлении беременности возможна сильная кровопотеря. Кроме того, отдавая питательные вещества плоду, организм матери может столкнуться с их дефицитом — это может привести к анемии».

Согласно официальной статистике, большинство случаев ранней беременности зафиксировано в Жетысайском, Мактааральском, Сайрамском, Сарыагашском, Шардаринском районах, а также в городе Туркестан. При этом в регионе проживает около 136 тысяч девочек в возрасте от 12 до 17 лет. Из них свыше 6 тысяч — в возрасте от 15 до 17 лет. Согласно рекомендациям Минздрава, оптимальный возраст для беременности от 20 до 25 лет.