Три несовершеннолетние девочки, над которыми истязалась мачеха, живут с отцом и бабушкой.

После широкой огласки резонансного случая, прогремевшего на всю страну, семье пришлось переехать в Жамбылскую область.

Об этом сообщили представители районного управления образования Жетысайского района Туркестанской области. Родной сын осужденной передан на воспитание экс-супругу.

А три старшие девочки продолжили обучение в школе.

Напомним, что шокирующий по своей жестокости инцидент произошел в апреле прошлого года в Жетысайском районе Туркестанской области. Три падчерицы рассказали, в каком кошмаре заставляла жить их мачеха. Девочек истязали, били и травили. Жестокость мачехи не знала границ.

28-летнюю женщину приговорили к четырем годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Учли беременность и наличие родного ребенка.