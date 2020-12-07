Уважаемые жители Туркестанской области!

Напоминаем, что налоговая амнистия продолжится до конца года, есть возможность избавиться от накопленных кредитов за счёт этого.

Сегодня 215 77 физических лиц Туркестанской области, воспользовавшихся возможностью налоговой поправки для физических лиц, составляет 994,7 млн. В результате уплаты основного долга тенге 87,5 млн. сумма роста в тенге исключена со счета.

Департамент госдоходов Туркестанской области приглашает активно участвовать в налоговой амнистии.

Единственное условие — погасить задолженность по налоговым обязательствам до конца 2020 января 2020 года. То есть погасить только основную сумму долга по земельному налогу, налогу на имущество и налогу на транспортное средство за прошлые годы и размер роста будет вычитан из расчета.

Интернет-ресурс Комитета государственных доходов РК: портал электронного правительства egov. kz или мобильное приложение ′′ eSalyk mobile ′′ (можно скачать ′′ App Store ′′ и ′′ Play Market ′′).