В Комитете государственных доходов ответили на ТОП-20 самых часто задаваемых вопросов физических лиц

Налогоплательщики (физические лица) стали часто задавать вопросы касательно уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Граждане страны сталкиваются с разными жизненными ситуациями, в которых не знают, как правильно исполнить свои налоговые обязательства. В этой связи пресс-служба Комитета государственных доходов отобрала ТОП-20 часто задаваемых вопросов и публикует ответы на них:

1. Какой срок уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства с физических лиц?

Физические лица уплачивают в бюджет:

— земельный налог и налог на имущество не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом;

— налог на транспорт не позднее 31 декабря налогового периода.

2. Будут ли штрафные санкции за несвоевременную уплату налога?

Действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства.

3. Куда оплачивать налог на транспорт?

Уплата налога физическими лицами проводится по месту жительства (прописки) физического лица.

4. Куда уплатить налог на транспортные средства с физических лиц, если налогоплательщик переехал в Восточно-Казахстанскую область со сменой регистрации места жительства, а сам транспорт по-прежнему зарегистрирован в Алматинской области?

Уплату налога необходимо производить в бюджет по новому месту жительства, реквизиты можно узнать в управлении государственных доходов по месту проживания, либо позвонив в Контакт – центр 1414.

5. Машина после ДТП, находится в неисправном состоянии и не используется, должны ли платить налог на транспортные средства за данное авто?

Да, должны платить налог, пока у автомобиля имеется владелец и транспорт состоит на регистрационном учете в органах Управления дорожной полиции РК. Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству, необходимо снять его с регистрационного учета.

6. При оплате налога на транспортные средства ошибочно оплатил на себя, а автомобиль зарегистрирован на супругу. Как теперь зачесть данный платеж на жену?

Согласно пункту 5 статьи 101 Налогового кодекса зачету не подлежит излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, платежа в бюджет, пени в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика. Данное лицо может подать налоговое заявление о возврате суммы.

7. Если я продал автотранспорт по доверенности, налоги начисляются на меня или на фактического пользователя автотранспорта?

Ваше право собственности прекращается только на основании совершенной двусторонней сделки и зарегистрированной в уполномоченном органе, продажа автомобиля другими способами (по доверенности либо по страховке) не прекращает право собственности.

Следовательно, налоги начисляются на собственника автотранспорта, официально зарегистрированного в уполномоченном органе. При этом передача ТС по доверенности согласно нормам Гражданского кодекса не является отчуждением имущества и передачей права собственности, а дает право на его управление или представление интересов от имени собственника.

8. В каком размере производится уплата налога на транспортные средства с физических лиц, если автомобиль приобретен в августе месяце текущего года?

Сумма налога на транспортные средства исчисляется за период с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности до конца налогового периода. Соответственно, в вашем случае необходимо оплатить транспортный налог за пять месяцев: с августа по декабрь текущего года.

9. Являются ли прицепы транспортных средств объектом налогообложения налогом на транспортные средства?

Прицепы транспортных средств объектом налогообложения налогом на транспортные средства не являются.

10. Как и где можно самостоятельно рассчитать налог на транспортные средства с физических лиц?

Расчет суммы налога на транспортные средства налогоплательщики могут произвести самостоятельно с использованием портала http://www.kgd.gov.kz, пройдя по следующим вкладкам: «Электронные сервисы» — «Калькулятор» — «Расчет налога на транспорт» или по прямой ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/calc/transports Для произведения авторасчета заполните соответствующие поля.

11. Что является налоговой базой для определения земельного налога и налога на имущество?

Налоговой базой для определения земельного налога является площадь земельного участка и (или) земельной доли, а по налогу на имущество – оценочная стоимость имущества.

12. Что является основанием для признания пользователя плательщиком земельного налога в случае отсутствия идентификационных документов на земельный участок?

В случае отсутствия идентификационных документов на земельный участок основанием для признания пользователя плательщиком земельного налога в отношении земельного участка является фактическое владение и пользование таким участком на основании:

1) актов государственных органов о предоставлении земельного участка – при предоставлении земельного участка из государственной собственности;

2) гражданско-правовых сделок или иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, – в остальных случаях (п.3 ст.499 НК).

13. Налоговая база для исчисления налога на имущество с физических лиц?

Налоговой базой по жилищам, дачным постройкам, гаражам является стоимость объектов налогообложения, определяемая по состоянию на 1 января каждого года, следующего за отчетным, Государственной корпорацией «Правительство для граждан». (п.1 ст.529 Налогового кодекса).

14. Корректировка базовых ставок земельного налога по не используемым землям с/х назначения?

Местные представительные органы имеют право повышать базовые ставки земельного налога, не более чем в десять раз на не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения. (п.4 ст.509 НК).

15. В 2015 году купили автомашину марки Lexus 2010 года с объемом двигателя 4700 см.куб и оформили на мать, она удостоена ордена «Алтын алқа», освобождается ли она от уплаты транспортного налога?

Согласно Налогового кодекса автомобили с объемом двигателя свыше 4000 см.куб и переоформленные в уполномоченном органе после 31 декабря 2013 года не освобождаются от уплаты транспортного налога, поэтому данная норма к указанным лицам не применима.

16. Я — инвалид 2 группы, освобожден ли я от налога на транспорт?

Да, Вы имеете льготу по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям — по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом, кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года.

17. Какие налоговые льготы предусмотрены при исчислении налога на имущество и земельного налога физического лица-инвалида?

По налогу на имущество не являются плательщиками инвалиды — в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.

По налогу на землю не являются плательщиками инвалиды по:

— земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем;

— придомовым земельным участкам;

— земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки;

— земельным участкам, занятым под гаражи.

18. Как можно проверить задолженность по местным налогам с физических лиц?

Проверить наличие налоговой задолженности, в т.ч. по налогу на транспортные средства можно на сайте Комитета государственных доходов РК (www.kgd.gov.kz), в разделе «Электронные сервисы» — «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности» путем введения ИИН, а также на портале «Электронного правительства» либо в УГД по месту жительства.

19. Какие мероприятия проводятся органами госдоходов для актуализации баз данных по имуществу и транспортным средств?

В настоящее время органами госдоходов проводится актуализация базы данных с уполномоченными органами. Уточняются сведения о собственниках, а также проводится анализ таких сведений. Онлайн взаимодействие с информационными системами МВД РК, МЮ РК, КУЗР МСХ РК, НАО «Правительство для граждан» запланировано на 4-й квартал 2019 г. Данные меры позволят сократить количество обращений от налогоплательщиков, а также достоверно производить расчет суммы налога.

20. Затронет ли налоговая амнистия физических лиц по долгам за налоги на имущество, землю и транспорт?

Да, распространяется. При этом амнистии подлежат суммы штрафов и пени при условии уплаты основной суммы долга в срок до 31 декабря 2019 года (вкл.), по налоговым обязательствам, образовавшимся у физических лиц за предыдущие периоды.