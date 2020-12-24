Департамент государственных доходов по г.Шымкент вновь напоминает, что до 31 декабря 2020 года проводится налоговая амнистии для физических лиц путем списания пени по налогам на имущество, землю и транспорт.

Каждый гражданин может воспользоваться данной акцией по списанию начисленных пени. Единственное условие – необходимо уплатить сумму основного долга по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам за прошлые годы.

Информацию о налоговой задолженности можно просмотреть на сайте Комитета государственных доходов РК www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» в разделе «Электронные сервисы», «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности» по ИИН должника.

Органы государственных доходов ежедневно мониторят состояние лицевых счетов и пени списывается по тому виду налога, по которому уплачена сумма основного долга.

При этом, в посещении органов государственных доходов нет необходимости. Единственное условие- необходимо оплатить сумму основного долга за прошлые годы

Так, в настоящее время 58448 налогоплательщиков воспользовались амнистией и погасили 705 млн 341 тыс. тенге, по которым списана пени 92 млн 924 тыс. тенге.