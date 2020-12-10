Значительный рост цен на продукты питания выявлен в Туркестане, Кентау, в Байдибекском и Сузакском районах Туркестанской области.

Глава региона Умирзак Шукеев поручил немедленно стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Меиржан МЫРЗАЛИЕВ ,заместитель акима Туркестанской области:»Закуплено 403 тонны продовольственных товаров — гречневая крупа, капуста, макароны, морковь, сахар и говядина. ​До 15 декабря возле рынков в городе Туркестане будут установлены 4 передвижных соцмагазина. Там будут продавать продукты первой необходимости по социальной цене».

Учитывая колебания цен на продукты, руководство области встретилось с предпринимателями, чтобы избежать необоснованного повышения цен на социально- значимые продукты питания. Специальные мобильные группы стали вести ежедневный мониторинг цен.