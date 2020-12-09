С появлением стабильного заработка и обретением финансовой устойчивости каждый человек хоть раз задумывался об инструментах сбережения и приумножения своих доходов. И одним из таких инструментов является инвестирование в ценные бумаги. Для того, чтобы правильно начать инвестировать, нужно получить базовые знания и выстроить стратегию торговли на фондовом рынке.

К тому же, в этом году, как никогда стало доступным массовое обучение в формате онлайн. Цифровизация позволяет всем — от студентов до пенсионеров пройти обучение и начать свой путь инвестора.

Одной из передовых платформ для получения знаний по инвестированию для казахстанцев является Академия «Фридом Финанс». В Академии практикующий преподавательский состав (инвесторы, трейдеры и аналитики) не просто делится знаниями, но создает такую атмосферу, в которой каждый слушатель сможет открыть счет, самостоятельно начать анализировать ситуацию на рынке, интерпретировать данные и уверено отбирать акции себе в портфель.

Академия существует с февраля 2019 года, при этом в апреле 2020 года Академия «Фридом Финанс» перевела все курсы в онлайн формат обучения.

Как отмечают в Академии среди слушателей всё больше молодых людей, которые хотят быть финансово свободными.

“Зарабатывать на фондовом рынке может абсолютно каждый! А лучшие инвестиции – это инвестиции в знания, приносящие прибыль! Академия поможет Вам правильно сформулировать свою инвестиционную цель и под нее выстроить стратегию”.

Большинство слушателей Академии «Фридом Финанс» приходится на крупные города Казахстана. Однако трансформация курсов Академии в формат онлайн вызвала интерес к обучению не только у казахстанцев, но и у жителей зарубежных стран:

Обучение в Академии «Фридом Финанс» выстроено так, чтобы научить инвестированию с самых азов и до продвинутых уровней трейдинга. Существуют как бесплатные курсы, например, «Искусство инвестирования», так и платные базовые курсы «Основы биржевого дела», «Технический анализ basic», «Фундаментальный анализ» и дополнительные «Опционы для начинающих», «Технический анализ Pro», «Практический трейдинг», «Как зарабатывать на IPO?».

Практическая отдача по курсам весьма впечатляет. Слушатели курсов по опционам и трейдингу увеличили доходность по своим портфелям на 68% и 75%, соответственно.

У каждого слушателя есть свой личный кабинет на сайте, в котором есть домашние задания для того, чтобы человек закреплял свои знания. Там же есть и обратная связь от преподавателя. Преподаватели отмечают, что 80% успеха в инвестиционной сфере зависит от самого слушателя.

В планах руководства Академии дальнейшее развитие и разработка новых курсов, и постоянная работа над улучшением каналов обучения.

Подробнее обо всех курсах и времени их проведения, преподавателях и тарифах Академии «Фридом Финанс» можно узнать, заполнив форму для заявки: