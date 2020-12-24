Мониторы, компьютеры и другое оборудование для игорного бизнеса попало под «пресс» кувалды.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области после вступившего в законную силу приговора суда, уничтожено оборудование для незаконной игорной деятельности, изъятое в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории Туркестанской области.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» казино и игровые залы подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана размещать казино и игровые залы запрещено.

За организацию незаконного игорного бизнеса, а также за предоставление в аренду помещений для игровых залов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии ст.307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса)