Они пройдут 10 января 2021 года.

В Шымкенте за мандат депутата городского маслихата будут бороться 83 кандидата из пяти партий. 312 избирательных участков, расположенных на территории мегаполиса, готовятся к выборам в мажилис Парламента и маслихат. Они пройдут 10 января 2021 года. Состав избирательных комиссии уже известен: 2 тысячи 705 человек из комиссии уже приступили к своим обязанностям. Для обеспечения санитарной безопасности, участки снабдили медицинскими средствами защиты.

Кумис Аманбаева, секретарь избирательной комиссии №91 участка г. Шымкента: «Городской избирательной комиссией нам выданы санитайзеры, маски, перчатки. Также для работы, выданы канцелярские товары. На нашем участке, по нашему списку, свыше 2-ух тысяч избирателей. Надеемся, что они воспользуются своим правом. Мы проводим подготовительную работу. Ящики для бюллетеней и кабины для голосования установили. Люди с ограниченными возможностями также могут проголосовать, для этого тоже созданы условия».

По данным городской избирательной комиссии, на покупку медицинских защитных средств из республиканского бюджета выделено 10 млн 484 тысяч тенге. Закуплено 87 с половиной тысяч медицинских масок, 2 тысячи 705 перчаток и халатов. Ожидается, что свыше 617 000 шымкентцев будут участвовать в выборах.