Тяжелоатлетка винит в смерти своего ребенка врачей местного роддома.

Девочка умерла в утробе матери. И все это из-за халатности медиков, уверена женщина.

Забеременеть и родить ребенка — это была заветная мечта Александры Аборневой. Несколько лет зачать ребенка не удавалось. В 33 года известная спортсменка забеременела. На 41-неделе, вспоминает Александра, ее стали беспокоить сильные боли в животе. Молодая женщина дважды ездила в роддом с подозрением на схватки. Однако врачи назвали их ложными. Осмотрев роженицу, ее заверили, что угрозы нет и отправили домой.

«Кто принимала роды вызвала меня и говорит: «Ой, у тебя все нормально. Патологии никакой мы не видим. Можешь ехать домой». Я говорю: «Я первородка. У меня боли сильные. Понимаете? Я не сплю, не ем. Это нормально?». Она говорит: «Ванну прими и успокоительное, и все. Иди», — говорит Александра АБОРНЕВА, жительница г. Шымкента.

По рекомендации медиков, Александра вернулась домой. Но боли только усилились, вспоминает женщина. Спустя, несколько часов малыш, который еще несколько минут назад активно шевелился, в животе у мамы затих. Заподозрив неладное, роженица в очередной раз отправилась в роддом. Там выяснилось страшное: Ребенок мертв.

«Там врач была и мужчина врач. «Он у тебя умер», говорит. Я говорю: «Нормально же все было. Я к Вам 2 раза обращалась. Я первородка. Мне уже 34 года. Мне тяжело рожать. Тем более я штангистка. Надо было хотя бы положить меня в больницу и наблюдать», — недоумевает Александра.

Врачи даже не назвали причину смерти, говорит Александра. Медики лишь предположили, что ребенок мог умереть от инфекции. Но анализы, по словам женщины, потерявшей ребенка, это не подтвердили. Александра обратилась в полицию. Там, по ее словам, заявление принимать отказались.

«Мы пошли к начальнику Абайского РОВД. Он говорит: «Я не знаю. Мне надо посоветоваться. Я Вам ничем не могу помочь. Давайте я Вам перезвоню». Две недели проходит, ни ответа, ни привета. Они даже не знали, как писать это заявление», — говорит Елена АБОРНЕВА, мама А. Аборневой.

Обвинения в свой адрес, руководство роддома отрицает. Говорят, за ходом беременности тщательно следили и никаких патологий не выявили. Да и со слов медиков, со здоровьем матери все было в порядке. В стимулировании родов необходимости не было.

«Когда она обратилась к нам в последний раз, Александра Аборнева жаловалась на то, что ребенок не шевелится. Мы сразу провели диагностику. Выяснилось, что ребенок умер. После этого провели индуцированные роды. Мы заметили, что воды у роженицы были зеленого цвета. Главной причиной смерти плода стала инфекция, я так считаю», — прокомментировала Шолпан ТАСТАНБЕКОВА, заведующая отделения патологии ГБ №2.

Родственники нерожденного малыша еще не скоро оправятся. Правоохранительные органы хранят молчание. Родные Александры настаивают на тщательном расследовании дела, они планируют обратиться с заявлением в прокуратуру.

Анастасия Новикова