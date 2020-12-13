Двое малолетних детей сутки блуждали в открытой степи в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

11 декабря в Арысский отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее двое малолетних сыновей – 8-летний Акжигит и 5-летний Нуржигит – игрались и не вернулись домой. Сразу же данное заявление зарегистрировали в районном отделе полиции. Во все подразделения были разосланы ориентировки с приметами детей. Учитывая, что пропали маленькие дети на место прибыли сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области.

В поисках детей также приняли участие личный состав отдела полиции, волонтеры и солдаты войсковой части. Практически в течение суток полицейские, солдаты и волонтеры пешим ходом, выстроившись в ряд, прочесывали каждый сантиметр в степи.

В результате их замерзших и голодных нашли инспектора ювенальной полиции Арысского РОП в 10 километрах от кошары, в заброшенном котловане. Детей сразу же накормили и напоили. Их в полном здравии вернули родителям.

Родители мальчиков выразили большую благодарность полицейским, солдатам и волонтерам, всем тем, кто участвовал в поиске их малышей.