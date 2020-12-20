Полицейские Алматинской области предупреждают об уловках мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, сообщает Polisia.kz.
В последнее время доверчивые граждане все чаще отдают свои сбережения мошенникам.
Как не попасться на их уловки и не угодить в финансовые пирамиды, рассказал заместитель начальника Следственного Управления ДП Алматинской области Болат Идиалов.
– Прежде всего, хочу объяснить, что из себя представляет финансовая, или инвестиционная пирамида. Это структура, обеспечивающая незаконный способ получения доходов ее участниками за счет постоянного привлечения денежных средств от новых вкладчиков. В настоящее время мошенники изобретают различные виды финансовых пирамид, например: инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты, использование сетевого маркетинга, помощь в накоплении денег на покупку движимого, недвижимого имущества, членство в эксклюзивном клубе, платформа для бинарных опционов, финансовая пирамида в форме потребительского кооператива, – пояснил Идиалов.
Отличительными признаками мошеннической структуры являются:
1. Отсутствие лицензии на прием депозитов;
2. Отсутствие официальной регистрации, устава и определения рода деятельности организации;
3. Обещание высокой доходности вкладываемых средств за относительно короткий срок, превышающей средний уровень по рынку заимствований;
4. Отсутствие какой-либо гарантии по сохранности вложений;
5. Наличие обязательного вступительного взноса;
6. Обязательное привлечение других лиц для получения выплат;
7. Выплата вознаграждения новым участникам из денег, вносимых позднее другими вкладчиками;
8. Получение различных призов и бонусов за каждого привлеченного нового участника;
9. Отсутствие информации о финансовом положении организации;
10. Организация рекламных презентаций компании с вручением дорогостоящих подарков участникам;
11. Скрытые структуры источников дохода, оборота средств, бизнес-процессов и др. –
Если организация, которой вы хотите доверить свои денежные средства, обладает всеми или несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду.
Всегда вдумчиво подходите к вопросу вложения своих денег.
Не поддавайтесь на провокации, особенно, когда вас торопят скорее подписать договор и внести деньги.
Если вы попали в финансовую пирамиду и хотите забрать свои средства – незамедлительно обратитесь со всеми документами в правоохранительные органы.
Если вас обманули — не молчите, действуйте. Важный момент в борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, – резюмировал спикер.