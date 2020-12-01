Как в Шымкенте обстоят дела с коронавирусной инфекцией? Сколько заболевших, есть ли скончавшиеся и как в шымкенте планируют бороться с опасным вирусом, если он вновь возьмет верх? Об этом на брифинге рассказал главный врач Шымкента Бакытжан Позилов.

Пожалуй, ни один из руководителей горздрава не реагировал на ЧП так молниеносно. Бакытжан Позилов почти всегда оказывается на месте крупного ЧП: будь то взрыв газа, пожар или крупное дорожно-транспортное происшествие.

Главный доктор Шымкента, ничего удивительного в этом не видит — на помощь пришли общие группы и чаты. Позилов считает своим профессиональным долгом выехать на место серьезного происшествия, где нужна экстренная помощь медиков, причем в любое время суток.

«У нас есть ватсап чат, где главный врач медицины катастроф, скорой, ЧС, газовой службы… сообщают о ЧП, я стараюсь быть на месте, чтобы оперативно все видеть и регулировать медицинские вопросы», — заверил Бакытжан Позилов, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.

В Шымкенте от коронавирусной инфекции скончались еще двое пациентов. На этот раз беспощаден COVID оказался к пожилым мужчинам с хроническими заболеваниями.

За прошедшие сутки в Шымкенте коронавирусом заболели еще 4 человека. Это один из наименьших показателей заболеваемости по всей стране. Тем не менее, городские врачи готовятся к возможной вспышке.

Закуплено еще 88 аппаратов искусственной вентиляции легких — в прошлый пик коронавирусной инфекции их оказалось недостаточно. ИВЛ-аппараты, по словам главного городского врача, работают исправно.

В отличии от Шымкента, другие регионы страны стабильной эпидситуацией похвалиться не могут. Все больше городов и областей входят в «красную» зону, где регистрируется от ста COVID-положительных в день. В красной зоне сейчас: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская и Костанайская области. По этой причине в Минздраве вновь заговорили о введении жесткого карантина.

«У нас на еженедельной основе проводится анализ данных и прогнозирование будущих ситуаций. На данный момент мы видим по развивающемуся сценарию возможность усиления карантинных мер в декабре-январе месяце. Все будет зависеть от того, насколько мы управляем ситуацией», — рассказал Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

Дал Алексей Цой и праздничные рекомендации. По совету главного врача страны, казахстанцы должны отмечать праздник исключительно в семейном кругу, и при этом гулять на свежем воздухе.

Анастасия Новикова