На сегодняшний день государственная услуга «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости» полностью автоматизирована.

Получить электронную справку можно одним из указанных способов:

— через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz и абонентское устройство подвижной сети (мобильное приложение mGov);

— через сервис одноразового SMS пароля на веб-портале «электронного правительства» www.egov.kz;

— через Тelegram-бот «EgovKzBot».

Минимальный срок оказания услуги – 10 минут, при дополнительной проверке — 5 рабочих дней.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам бесплатно.

Кроме того, данная госуслуга может оказываться третьим лицам через портал, при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения посредством «Личного кабинета» и (или) SMS -подтверждения.

Напоминаем, что справки о наличии либо отсутствии судимости выдаются в формате с учетом погашения судимости в порядке ст.79 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.