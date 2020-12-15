Подлинные банкноты и монеты, сохранившие не менее 70% от установленных НБК размеров банкнот, можно обменять на годные к обращению в филиалах Нацбанка, передает Otyrar.KZ.

Банкноты и монеты, сохранившие только более 50% от установленных размеров или имеющие значительные повреждения, принимаются на экспертизу для определения подлинности и платежности.

«Всего с начала года Нацбанком на экспертизу принято 1727 сомнительных банкнот и монет, из них 972 банкноты и монеты обменяны на годные. Это вдвое меньше, чем в 2019 году», — сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Департамента наличного денежного обращения НБК Асхат Абишев.