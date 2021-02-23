Согласно данным ranking.kz, не смотря на экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, в Казахстане за 2020 год на 22% вырос объем бизнес-депозитов, размещенных в банках.

К началу 2021 года их общая сумма достигла отметки — 10,62 трлн тг. При этом предприниматели доверяют свои средства не всем отечественным БВУ. Разбираемся по каким критериям бизнес теперь выбирает банки для хранения своего капитала.

Раньше юридические лица чаще всего размещали свободные средства в тех финансовых институтах, в которых обслуживались: пользовались расчетно-кассовыми услугами, получали кредиты, вели зарплатные проекты и т.д. Либо там, где давали более высокие ставки. В период пандемии, судя по перетеку депозитных средств, приоритеты юридических лиц при выборе банка для размещения вкладов изменились.

В тройку лидеров по приросту бизнес-вкладов по итогам 2020 года вошел Банк ВТБ (Казахстан), увеличивший за год этот показатель в 2,3 раза. Причем вклады юридических лиц занимают более 80% депозитного портфеля ВТБ. Мы обратились к представителям банка за комментариями о том, чем они привлекали бизнес-клиентов в такой непростой период?

— В первую очередь наши клиенты ориентируются на высокий кредитный рейтинг — «BB+/B», с прогнозом «Стабильный», присвоенный ВТБ агентством Standard and Poor’s. Это один из самых высоких показателей среди казахстанских банков, который говорит о высокой надежности финансового института, — говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте Наталья Двинина.

Кредитные рейтинги присуждаются международными независимыми агентствами, такими как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings и показывают, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Наиболее надежные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D» — это говорит о том, что банк уже имеет серьезные проблемы.

Если физические лица сейчас могут позволить себе открыть вклад в том банке, который просто даст самую высокую ставку, то бизнес в первую очередь оценивает его надежность. Дело в том, что на текущие счета и депозиты физ.лиц распространяется действие государственной системы страхования вкладов, в рамках которой при банкротстве банка государство обязуется вернуть вкладчикам их деньги в пределах установленных лимитов на общую сумму: до 15 млн тенге по сберегательным депозитам и 10 млн по другим депозитам в тенге, 5 млн – в иностранной валюте (в тенговом эквиваленте).

А вот вклады бизнеса государство не страхует. Видимо поэтому в экономически сложные времена предприниматели сместили акценты своего внимания с прибыльности депозита на его надежность.

— Кроме рейтинга в 2020 году бизнес-клиенты стали обращать особое внимание на наличие в банке интернет и мобильного банкинга для юридических лиц. Это приобрело особую актуальность еще во время первого локдауна и остается в трендах. По прогнозам наших аналитиков, дальше потребность в дистанционном обслуживании будет только нарастать. По этой причине многие банки, в том числе и Банк ВТБ (Казахстан) сейчас активно развивают и совершенствуют онлайн сервисы для бизнеса, — отметила Наталья Двинина.

Подытожив сказанное, можно предположить, что формула выбора банка для размещения бизнес-депозита сегодня выглядит так: высокий кредитный рейтинг + возможность дистанционного обслуживания.

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020г.