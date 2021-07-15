Тендерная система закупок – это хороший шанс для малого и среднего бизнеса найти крупный заказ.

Некоторым предпринимателям кажется, что участие в электронных торгах – это сложно и трудозатратно, но лишь от того, что они не знают основных правил. Вот советы для новичков.

Правильно заполните форму заявки. Казалось бы — простой пункт, но именно на самом первом этапе из тендера вылетает 30% участников. Подготовьте и предоставьте весь список документов, необходимых для участия в конкретном тендере. Некоторые участники торгов считают, что необязательно предоставлять все или предоставляют документы в ненадлежащем качестве. Это огромная ошибка. В крупных компаниях и госструктурах к документации всегда пристальное внимание и, если у вас не хватает хотя бы одной справки, ваше предложение не станут рассматривать, даже если оно будет самым выгодным. Внимательно изучите форму заявки и техническую спецификацию закупок. Иногда предприниматели так стремятся выиграть тендер, что не вникают сразу во все тонкости заказа. Хотя, при подаче заявки, участник торгов автоматически соглашается выполнить все условия заказчика. В результате, уже выиграв тендер, подрядчик осознает, что этот заказ для него не рентабелен или у него нет подходящих ресурсов. Конечно, можно отказаться от исполнения, но это грозит тем, что вашу компанию занесут в список недобросовестных, что серьезно усложнит работу на рынке и поиск новых заказов. Предоставьте банковскую гарантию. Банковская гарантия для участников тендера играет очень важную роль, гарантируя заказчику исполнение обязательств или возврат средств. Суть в том, что банк гарантирует перед заказчиком выплату обязательств исполнителя, если у последнего что-то пойдет не так. Сейчас почти все заказчики требуют от участников тендера банковскую гарантию. Очень важно, чтобы гарантия была предоставлена надежным банком с высоким кредитным рейтингом, так заказчик будет чувствовать себя более защищенным.

Один из самых высоких кредитных рейтингов в нашей стране имеет Банк ВТБ (Казахстан), который предоставляет 5 видов гарантий. Сумма выдаваемой гарантии определяется с учетом потребности клиента и анализа его финансового состояния. Срок гарантии устанавливается в зависимости от требований тендерной документации или условий сделки, в рамках которой проводятся операции. Резиденты РК получают гарантии в тенге, нерезиденты в тенге или иностранной валюте, при условии соблюдения валютного законодательства.

Заявку на гарантию можно подать на сайте банка, для дополнительной консультации наберите 5050 с мобильного бесплатно. Также можно обратиться в ближайший офис Банка за подробной консультацией.

Проходите все этапы в установленные сроки.

Некоторые участники затягивают сбор документов или откладывают выгрузку коммерческого предложения на последний момент. Это плохо, техника может дать сбой, кроме того, заказчик может посчитать вас несерьезными подрядчиками. Поэтому советуем все делать вовремя.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.