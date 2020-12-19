В Туркестанской области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника»

С 15 декабря по 7 января 2021 года на территории Туркестанской области сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на соблюдение физическими и юридическими лицами установленных правил оборота пиротехнических веществ и изделий с их применением.

В мероприятии задействованы сотрудники Управления административной полиции ДП Туркестанской области, представители местной полицейской службы и гражданской защиты ДЧС Туркестанской области.

Стражи порядка проверяют порядок хранения, транспортировки и использования пиротехники продавцами, выявляют нарушителей за реализацию не сертифицированной пиротехнической продукции.

По словам начальника Управления административной полиции ДП Туркестанской области полковника полиции Алмасхана Тастанбекова, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника» направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних праздников, а также на предупреждение случаев травматизма среди детей и взрослых.

Поэтому полицейские Туркестанской области призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники, а также приобретать новогоднюю продукцию только в специально отведенных для ее проведения торговых точках.