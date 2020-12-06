Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предрек близящееся исчезновение ряда профессий, что связано с развитием искусственного интеллекта и роботизацией.

Выступая на видеоконференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020). Президент выразил мнение, что такая участь постигнет профессии банкира, курьера и водителя.

«Нужно быть готовыми к скорому исчезновению таких профессий, как банкиры, бухгалтеры, кассиры, курьеры, водители», — сказал К. Токаев.

Глава государства добавил, что, «может быть, юристы еще как-то выживут, поскольку там нужно обладать очень большим массивом знаний и информации относительно законодательства. Но думаю, недалек час, когда машины заменят и юристов».

Также Токаев предположил, что через несколько столетий умные машины решат выбрать лидера. При этом он отметил, что в ближайшие 50-100 лет искусственный интеллект функционально заменить глав государств не сможет.