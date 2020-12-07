После развода один из бывших супругов, помимо алиментов, может потребовать дополнительных выплат от бывшего супруга.

Об этом указано в Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье».

«При отсутствии соглашения об уплате алиментов и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей (…), необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.»

(Статья 144 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»)

Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье», суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем на содержание детей.

По словам мамы особенного ребенка и известного юриста Айгуль Шакибаевой, есть три вида алиментов. Помимо алиментов на содержание ребенка (1/4 часть зарплаты), один из бывших супругов может подать в суд на содержание себя как воспитывающего ребенка и в части деления материальных расходов.

Виды алиментов:

1. На ребенка (на одного ребенка – 1/4 часть зарплаты, на двух детей – 1/3 часть, на трех и более детей – половина);

2. Для воспитывающей мамы (отца) особенного ребенка;

3. Разделения дополнительных расходов на особенного ребенка между бывшими супругами.

– Не обязательно, есть ли у ребенка инвалидности или нет – помимо алиментов, супруги обязаны вести расходы на лекарство, на лечение пополам. Для этого можно подать исковые заявления. В моей практике были такие дела. Их можно подавать в неограниченном количестве раз, сколько требуются. Это может быть ежегодно, то есть по факту, — пояснила независимый юрист Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями Айгуль Шакибаева.

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»